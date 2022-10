Incêndio em casa se aproxima da rede elétrica

Foto: Reprodução

O incêndio em uma casa na noite de sexta-feira (14) em Mussurunga, bairro de Salvador, assustou moradores do local. Isso porque as chamas se aproximaram da fiação de energia elétrica. Apesar do susto, não há registro de feridos.

Em um vídeo gravado por morador é possível ouvir outras pessoas preocupadas com o volume intenso das chamas. A preocupação era também com os vizinhos do imóvel que pegou fogo.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio foi debelado e não há informações sobre as causas das chamas.

Também em nota, a Neoenergia Coelba informou que foi acionada por volta das 23h e enviou equipe técnica. Foi verificado que o incêndio não afetou a rede elétrica e o fornecimento na região segue normalizado.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.