Incêndio que atingiu apartamento no Horto Bela Vista é controlado

Foto: Reprodução/TV Bahia

O incêndio que atingiu o Edifício Residencial Antônio Jasmin, localizado no bairro do Horto Florestal, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (28), foi extinto no final da tarde, segundo divulgou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Além do 10º andar, onde fica o apartamento incendiado, o 9º e o 11º também foram evacuados pela Defesa Civil (Codesal).

Os dois andares que ficam próximos ao afetado pelas chamas foram vistoriados e, de acordo com a Codesal, foram constatados, preliminarmente, danos à rede elétrica e hidráulica. O andar onde começou o fogo só deve ser vistoriado no sábado (29). Não foi divulgado ainda quando os moradores poderão voltar para o prédio.

Ainda segundo informações passadas ao iBahia pela Neoenergia Coelba, o fornecimento de energia elétrica, que precisou ser suspenso no prédio para evitar novos acidentes após o incêndio, foi restabelecido também no final da tarde desta sexta-feira.

O incêndio atingiu o apartamento de número 1002. Em determinado momento, uma das janelas chegou a explodir e os cacos caíram na rua. Conforme informações iniciais, quatro pessoas moram no apartamento e nenhuma delas estava no imóvel no momento em que as chamas começaram. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o fogo.

