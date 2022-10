De acordo com informações oficiais do índice FipeZAP+ de Venda Residencial, no mês de setembro deste ano, os preços de venda de imóveis residenciais aumentaram 0,60%, em comparação com o mês de agosto.

Índice FipeZAP+ aponta elevação nos preços dos imóveis

O Índice FipeZAP+ é o primeiro índice de preço com abrangência nacional que acompanha os preços de imóveis residenciais e comerciais.O índice é calculado pela Fipe com base em informações anúncios de imóveis (apartamentos prontos, salas e conjuntos comerciais de até 200 m²) para venda e locação veiculados nos portais ZAP+, de acordo com definição oficial.

IGP-M

O fato de o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ter tido uma queda no mesmo período (-0,95), não interferiu nesta elevação. O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) é divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

Elevação por Unidade Federativa

Em termos de difusão geográfica, 48 das 50 cidades monitoradas registraram elevação nominal e real nos preços de venda, incluindo as 16 capitais incorporadas no cálculo do Índice FipeZAP+: Manaus (+2,08%); Goiânia (+1,30%); Maceió (+1,21%); Belo Horizonte (+1,01%); Florianópolis (+0,91%); Vitória (+0,89%); Recife (+0,82%); João Pessoa (+0,66%); São Paulo (+0,63%); Brasília (+0,62%); Salvador (+0,46%); Fortaleza (+0,42%); Curitiba (+0,33%); Porto Alegre (+0,20%); Rio de Janeiro (+0,19%) e Campo Grande (+0,04%), de acordo com o Índice FipeZAP+.

Análise dos últimos 12 meses

De acordo com informações oficiais, o Índice FipeZAP+ acumula um avanço nominal de 6,25% nos últimos 12 meses – variação inferior à inflação acumulada pelo IPCA/IBGE (+7,08%) e pelo IGP-M/FGV (+8,25%). Nesse horizonte, 49 das 50 cidades que compõem o índice apresentaram aumento nominal dos preços residenciais em suas respectivas localidades.

Índice de variação

Entre as 16 capitais federais, as variações acumuladas foram de: Goiânia (+19,60%); Vitória (+19,13%); Curitiba (+15,39%); Maceió (+14,35%); Florianópolis (+12,60%); João Pessoa (+11,49%); Campo Grande (+11,11%); Fortaleza (+8,85%); Recife (+8,34%); Belo Horizonte (+7,43%); Salvador (+6,78%); Brasília (+4,85); Manaus (+4,80%); São Paulo (+4,54%); Rio de Janeiro (+2,52%) e Porto Alegre (+1,79%).

Dados complementares

O Índice FipeZAP+ traz informações relevantes sobre as capitais. Confira dados de São Paulo:

População residente (2019) 12.177 mil pessoas

Área territorial (2020) 1.521 km²

PIB per capita (2016) R$ 57.071 per capita

Quantidade de domicílios (2019) 4.467 mil domicílios

Quantidade de apartamentos (2019) 1.466 mil apartamentos

Renda média domiciliar per capita (2019) R$ 3.179 per capita

Amostra FipeZAP+ 850.984 anúncios

Variação no mês (setembro/2022) +0,63%

Variação acumulada no ano (2022) +3,61%

Variação acumulada em 12 meses +4,54%

Preço médio (setembro/2022) R$ 10.055 / m².

Dados de Goiânia (GO)

População residente (2019) 1.496 mil pessoas

Área territorial (2020) 729 km²

PIB per capita (2016) R$ 32.209 per capita

Quantidade de domicílios (2019) 544 mil domicílios

Quantidade de apartamentos (2019) 105 mil apartamentos

Renda média domiciliar per capita (2019) R$ 2.092 per capita

Amostra FipeZAP+ 23.715 anúncios

Variação no mês (setembro/2022) +1,30%

Variação acumulada no ano (2022) +15,37%

Variação acumulada em 12 meses +19,60%

Preço médio (setembro/2022) R$ 5.898 / m².

A amostra FipeZAP+ é uma base para o mercado imobiliário de forma ampla, considerando compra, venda e locação de imóveis.