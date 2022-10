Indígenas fazem protesto por melhorias na educação em Porto Seguro

Foto: Arquivo Pessoal/G1 Bahia

Indígenas da Aldeia Barra Velha, de Porto Seguro, extremo sul da Bahia, fizeram um protesto na manhã desta terça-feira (18). O grupo reivindicava melhorias no ensina, na estrutura da escola da comunidade e no transporte escolar.

De acordo com a TV Santa Cruz, durante o ato, os manifestantes seguravam cartazes com as frases: “a educação escolar indígena é direito” e “educação é vida”. Essa é a segunda vez que os indígenas fazem um protesto pelos mesmos motivos. O primeiro aconteceu em junho deste ano.

Foto: Arquivo Pessoal/G1 Bahia

Segundo o líder da comunidade, Irajá Pataxó, a escola dos indígenas está em condições precárias. Além disso, necessita de melhorais básicas para o funcionamento, como manutenção e conserto de janelas quebradas, banheiros, carteiras.

O líder dos indígenas também pediu a reforma da escola infantil que teria pegado fogo por falta de manutenção na parte elétrica.

Outros reivindicações dos manifestantes foram a manutenção do transporte escolar para garantir a segurança da ida e volta, assim como o pagamento dos motoristas responsáveis pelo serviço.

Leia mais sobre Notícias no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.