Inep inicia reaplicação do Encceja 2022 nesta terça-feira (18)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia nesta terça-feira, dia 18 de outubro, a reaplicação das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2022.

De acordo com o cronograma, a reaplicação será realizada nos dias 18 e 19 de outubro, para o ensino fundamental e médio, respectivamente. Desse modo, hoje o Inep aplicará provas para os inscritos para a obtenção do certificado do ensino fundamental. Na quarta-feira (19) farão as provas os participantes que buscam a certificação de nível médio.

As provas acontecerão em dois turnos, manhã e tarde. De acordo com o Inep, o participante que solicitou reaplicação fará a prova no turno correspondente ao prejuízo logístico comprovadamente aprovado.

No período da manhã, a reaplicação será das 9h às 13h. À tarde, as provas serão realizadas das 15h30 às 20h30. A consulta aos locais de reaplicação das provas pode ser feita no sistema do Encceja.

Conforme as orientações do Inep, os participantes devem chegar aos locais de prova com antecedência e devem apresentar documento oficial de identificação com foto.

De acordo com o edital do Encceja, as provas para o ensino fundamental são compostas por 30 questões de Ciências Naturais, 30 questões de Matemática, e 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação, História e Geografia.

Já as provas para o ensino médio contam com 30 questões de Ciências da Natureza, 30 questões de Matemática, 30 questões de Linguagens e Códigos e Redação, e 30 questões de Ciências Humanas.

Encceja 2022

O Inep aplicou o Encceja 2022 no dia 28 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal, para mais de 547 mil pessoas.

Aqueles que não puderam fazer o exame por problemas logísticos ocorridos durante as provas regulares ou por motivo de doenças infectocontagiosas citadas no edital do exame puderam solicitar a reaplicação, mediante apresentação de documentos comprobatórios.

A participação no Encceja é voluntária. Os participantes devem ter, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o ensino médio.

Veja mais informações no edital do Encceja.

