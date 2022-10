Inep libera cartão com local de prova do Enem 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, a consulta ao cartão com os locais de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Os inscritos podem consultar o documento na Página do Participante.

Além do local de realização do exame, o cartão de confirmação apresenta também outras informações sobre as provas, como horários, opção de língua estrangeira e de atendimento especializado ou tratamento por nome social, se for o caso.

A impressão do cartão de confirmação não é obrigatória, mas o Inep recomenda que os estudantes levem o documento no dia das provas.

O Inep orienta ainda os estudantes a conferirem todas as informações pessoais contidas no documento, como número de CPF, por exemplo. Caso haja erros nas informações, o participante deve entrar em contato com o Inep para solucionar o problema antes da aplicação das provas, por meio do número 0800 616161.

Provas

Conforme o cronograma do Inep, as provas do Enem 2022 serão aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. Há locais de prova em todos os estados brasileiros e também no Distrito Federal.

Em ambos os dias, a aplicação das provas será no período da tarde. Veja a seguir a distribuição das provas que compõe o Enem:

13 de novembro, das 13h às 19h : Prova de Redação e Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões objetivas) e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões objetivas).

: Prova de Redação e Provas de Ciências Humanas e suas Tecnologias (45 questões objetivas) e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (45 questões objetivas). 20 de novembro, das 13h às 18h30: Prova de Matemática (45 questões objetivas) e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (45 questões objetivas).

No dia das provas, os participantes deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta. O Inep fará coleta da impressão digital (biometria) dos estudantes como medida de segurança para acesso aos locais de prova.

De acordo com dados do Inep, o Enem 2022 recebeu mais de 3,3 milhões de inscrições. A data de publicação do resultado das provas ainda não foi divulgada pelo órgão.

Veja mais detalhes no edital do Enem 2022.

