Inep publica Cartilha da Redação referente ao Enem 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou a Cartilha do Participante, com o detalhamento da matriz da prova de redação referente ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar o documento no site do Inep.

O documento “A Redação do Enem 2022 – Cartilha do Participante” detalha a matriz de referência da prova de redação, das cinco competências avaliadas e também explica o processo se correção do texto. Nesse sentido, os participantes podem conferir no documento exemplos dados pelo Inep, com trechos de redações que obtiveram nota 1000 (pontuação máxima) em outras edições.

A prova de redação do Enem exige que os participantes produzam um texto do tipo dissertativo-argumentativo em Língua Portuguesa, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta no tema apresentado.

De acordo com a cartilha, na correção da prova de redação, os corretores avaliarão as seguintes competências:

Competência 1 : “Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa”.

Competência 2 : "Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto

dissertativo-argumentativo em prosa”.

Competência 3 : "Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista".

Competência 4 : "Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação".

: “Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação”. Competência 5: “Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos”.

Enem 2022

De acordo com o cronograma, as provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. No primeiro dia de provas, o Inep vai aplicar as provas de Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, e a Redação. No segundo dia de provas, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

O Inep ainda não informou a data de publicação das notas obtidas pelos candidatos no Enem 2022.

Confira os editais do Enem 2022 para mais informações.

