Inep publica lista de aprovados na primeira edição do Revalida 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou nesta segunda-feira (10), a relação de aprovados na primeira edição do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022. O resultado final foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

O Inep já havia liberado no Sistema Revalida, em 29 de setembro, as notas definitivas, os resultados dos recursos sobre os resultados preliminares e os espelhos de correção das provas.

De acordo com o Inep, os aprovados deverão indicar a universidade brasileira que revalidará o diploma estrangeiro. O procedimento deve ser feito por meio do Sistema Revalida, de acordo com disponibilidade de vagas de cada instituição.

Além disso, os aprovados devem agendar na instituição de ensino escolhida uma data para entrega dos documentos exigidos no edital do exame, como documentos pessoais e o diploma de graduação original.

Sobre o Revalida 2022/1

O Revalida é um exame de caráter obrigatório para estrangeiros e brasileiros que obtiveram diploma de Medicina em instituições de ensino estrangeiras. Para exercer a profissão médica no Brasil, é preciso obter a aprovação nas duas etapas do exame, sendo uma teórica e uma prática.

A aplicação das provas da 1ª etapa do Revalida 2022, que é teórica, aconteceu no dia 6 de março. Apenas os aprovados nesta primeira fase puderam participar da 2ª etapa. O Inep aplicou as provas da 2ª etapa nos dias 25 e 26 de junho. De acordo com o edital, essa etapa do exame contou com uma avaliação prática que avaliou as habilidades clínicas dos participantes.

O Inep aplicou o Revalida 2022 em locais de prova nas seguintes capitais: Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio Branco (AC), Salvador (BA) e São Paulo (SP). Veja mais informações no edital do Revalida.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp prorroga período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.