Influencer é assaltada em Salvador e encontra itens na web

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Mavi Magalhães relatou em suas redes sociais ter perdido mais de R$ 20 mil junto ao seu companheiro, Fernando Hayne, em um assalto no bairro do Comércio, em Salvador.

No Instagram, a baiana contou aos seguidores como foi a abordagem dos assaltantes que agiram em dupla no último sábado (22), e estavam armados.

“Foi ali em frente ao Terminal Náutico, no Comércio, onde estava acontecendo uma festa Samba na Toca, a rua estava bem movimentada, tinha muita gente. Foram dois homens armados, para ser bem sincera não viu da onde eles surgiram, foi tudo muito rápido. Quando a gente menos esperou eles já estavam na nossa frente, abordando, colocando na nossa cabeça.”

Foto: Reprodução/ Instagram

Na abordagem os ladrões conseguiram levar a bolsa com a carteira de Mavi, uma corrente de ouro e o relógio de seu companheiro.

A blogueira disse que ficou bastante nervosa e só conseguia pensar em voltar viva para a filha. “Eu chorei muito na frente, me desesperei. Ao invés de entregar logo as coisas eu fiquei ‘Pelo amor de Deus, não me mate’”, disse.

A influenciadora disse que o prejuízo dela foi o menor no assalto. “Vou no banco, tive que bloquear todas as minhas contas. Meus cartões são aqueles de aproximação, no momento que eles levaram até o momento que eu consegui bloquear meu cartão eles usaram. (…) Fernando teve um prejuízo muito grande, levaram corrente de ouro, relógio, o celular dele”, relata.

Segundo a blogueira, alguns itens roubados já foram encontrados em sites de venda online. “Vocês acreditam nisso? Eles colocaram para vender, se a pessoa que está vendendo é a que roubou, não sei. É um esquema surreal, bizarro”.

Em nota enviada ao iBahia, a Polícia Civil afirma que o caso vem sendo investigado.

“A ocorrência foi registrada na 3ª DT/Bonfim, que está apurando o roubo e realizando diligências para identificar e localizar os suspeitos. De acordo com as vítimas, o crime foi praticado por dois homens armados, que os abordaram e subtraíram seus pertences”.

