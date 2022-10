Influencer registra queixa contra Saulo por tentativa de agressão

Foto: Reprodução/ Instagram

A influenciadora digital Brenda Monique, registrou uma queixa contra o também influenciador e cantor Saulo Poncio por tentativa de agressão.

Nas redes sociais, a modelo preocupou os mais de 500 mil seguidores ao compartilhar um registro na Delegacia de Defesa da Mulher (Deam) do Rio de Janeiro, afirmando que o artista teria tentado agredi-la junto a outros dois homens, dois seguranças. “Saulo tentou me agredir hoje na Resenha do Mumu com 2 seguranças. E pasmem, ao lado dele estava meu ex namorado Igor”, escreveu a influenciadora.

Em outra foto, no qual mostra o pedido de medida protetiva, Brenda informa no documento que Saulo tinha feito uso de bebida alcóolica no evento. “Eu to me tremendo muito, muito mesmo. Sai chorando de lá e fui direto pra delegacia. Estou com meus amigos e estou bem. Quando estiver melhor apareço! Apenas medo”, escreveu.

Foto: Reprodução/ Instagram

A medida protetiva de urgência pede o comparecimento de Saulo a programas de recuperação e reeducaão, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, acompanhamento psicossocial, e proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas em um limite de 100 metros.

Ainda nas redes sociais, Brenda agradeceu ao apoio dos seguidores e das testemunhas que chegaram até o Instagram dela e se disponibilizaram a depor, caso necessário.

“Eu queria muito agradecer todas as mensagens incríveis que vocês estão me mandando. Eu gostaria de responder uma por uma como costumo fazer, mas o Insta me bloqueou por um dia pelo número de mensagens que estou recebendo. Muito obrigada de verdade. Estou bem na medida do possível. Vocês são minha força e ninguém vai me calar mais. Obrigada por todo carinho.”

Saulo não se pronunciou sobre as acusações. Nas redes sociais, o último registro feito pelo artista foi de uma apresentação do cantor gospel Douglas Nascimento em um culto.

Quem é Brenda Monique?

A blogueira, que ficou ainda mais conhecida após a participação no reality show ‘Túnel do Amor’, do Multishow, tem ligação com a família Poncio através do ex-marido de Sarah, Jonathan Couto. Brenda era namorada de Jonathan quando a irmã de Saulo, se envolveu com ela.

A influenciadora digital teve o nome citado por Sarah na última semana em uma confusão que envolveu outros nomes, como Ste Viegas e Gabriel Oliveira. Brenda ainda foi atacada por Sarah, que a chamou de “macumbeira” com tom pejorativo. Após envolver a influencer na história, Brenda revelou detalhes da traição de Sarah e seu ex-namorado, Jonathan.

“Quem apanha não esquece. A gente perdoa, tentei colocar uma pedra em cima e até conversamos, a admirava como mulher e mãe, apesar dela saber o que passei no começo do relacionamento dela e final do meu”.

Brenda é seguida por Anitta, e já passou um ano novo ao lado de Neymar em Barra Grande, na Península de Maraú, na Bahia. Ela é ex-namorada do cantor Igor Adamovich, da banda P9.

