Influenciadores digitais fazem sucesso na internet e levam o bairro de Periperi para o mundo

A paixão pela fotografia levou Anderson Simplício, de 33 anos, a criar, em 2015, um perfil nas redes sociais para mostrar as belezas conhecidas e escondidas do Subúrbio Ferroviário de Salvador. De forma despretensiosa, o rapaz começou a registrar momentos, moradores, lugares da região, para mudar a ideia das pessoas de que a criminalidade era o único destaque do local.

No início, Anderson não imaginava a proporção que uma simples atitude iria tomar. Atualmente, o perfil Belezas do Subúrbio, que conta com diversos registros de Periperi, tem quase 260 mil seguidores no Instagram e 220 mil no Facebook.

“Anteriormente eu morava em Pau da Lima e todo o conhecimento que eu tinha do Subúrbio era só de marginalidade, violência e coisas negativas. E aí, quando eu comecei a morar aqui, nas minhas saídas pela região, fui fotografando das praias, dos lugares […]. Foi aí que surgiu a ideia de criar uma página para mostrar que existe esses espaços”, destaca Simplício.

O sucesso é tanto que, atualmente, Anderson Simplício é visto como um influenciador do Subúrbio. Com a visibilidade da página, comerciantes e moradores agradecem o fato de que, a partir de agora, pessoas de outras regiões de salvador têm a possibilidade de conhecer as particularidades do local.

“Quando eu vou na praia, por exemplo, a galera me agradece. Hoje, o Belezas do Subúrbio também se tornou um espaço para mostrar os empreendedores. Então, eu fico muito feliz por poder estar dando essa visibilidade para as pessoas daqui”, afirma.

Em Periperi, a influência vai além das belezas naturais. Jovens da região utilizam a internet para mostrar seus talentos, abordar assuntos de interesse público e, até mesmo, usar as redes sociais como fonte de renda. O estudante de Publicidade e Propaganda Nicolas Brito é um exemplo disso.

Com mais de 90 mil seguidores no Instagram, ele começou a ter sucesso após ganhar um concurso de beleza negra. “Através do Facebook, eu colocava o @ do Instagram e acabei ganhando seguidores lá também. Na época, a galera me cobrava para compartilhar minha rotina de finalização do cabelo. E foi assim que eu iniciei no mundo da internet. Hoje, a minha fonte de renda é a internet”.

Apesar de atualmente produzir conteúdo sobre sua rotina e práticas esportivas, Nicolas ainda é lembrado por sua representatividade, principalmente por conta dos seus cabelos cacheados. A aparência do influenciador foi destaque no concurso que participou no início da carreira na internet. Para ele, ser lembrado por isso é motivo de orgulho.

“Hoje, às vezes, encontro pessoas na rua que dizem que fui inspiração para que elas deixassem o cabelo natural. Ver e sentir isso de perto é muito importante, principalmente por saber que sou exemplo de representatividade”, enfatiza.

