Infracommerce abre mais de 540 vagas de emprego pelo país

A Infracommerce, especialista em negócios digitais, anuncia mais de 540 posições de trabalho em todo o Brasil. Para fazer parte da equipe será imprescindível atender aos requisitos mínimos pré-estabelecidos, além de residir em localidades próximas as unidades contratantes da companhia. Continue lendo e veja os detalhes para efetuar e concluir seu cadastro.

Infracommerce contrata novos funcionários em cidades do Brasil

A Infracommerce, referência em soluções digitais, é uma das maiores companhias do segmento tecnológico. A empresa oferece aos seus usuários uma plataforma, com dados fintech, omnichannel e fulfillment, facilitando as operações B2B e B2C. A marca também é responsável por potencializar operações dentro do e-commerce do mercado de luxo, multimarcas e grandes varejistas.

Buscando novos talentos, a companhia divulgou recentemente a contratação de novos 540 funcionários. Confira, abaixo a listagem com algumas das oportunidades e suas respectivas regiões de atuação:

Analistas de CRM Pleno — São Paulo;

Supervisores de Transportes Pleno — São Paulo;

Assistentes de Qualidade —- Embu das Artes;

Analistas de Payment nível Sênior — São Paulo;

Coordenadores de Suporte — São Paulo;

Analistas de Marketing Pleno — São Paulo;

Analistas de Recrutamentos e Seleção — São Paulo;

Analistas de Planejamentos — Embu das Artes;

Analistas de Suporte Júnior — São Paulo;

Gerentes de Engenharia Cloud e Cyber — São Paulo;

Team Lead — São Paulo.

Veja também: Livelo abre vagas de emprego remoto e em São Paulo

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte da equipe Infracommerce, os profissionais devem se atentar aos requisitos da função e morar em localidades próximas às unidades contratantes. As fichas cadastrais podem ser conferidas por meio do site de participação.

Saiba mais sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos.