Ingressos para jogo do Bahia contra Guarani estão esgotados

Foto: Felipe Oliveira / E.C Bahia

Os ingressos para o jogo entre Bahia e Guarani estão esgotados. A informação foi passada pelo clube na manhã desta quarta-feira (26). Segundo o Bahia, novos bilhetes serão colodados à venda apenas se houver desistência de quem comprou online.

🔥🔥🔥 Ingressos esgotados pra Bahia x Guarani, nesta sexta, na Fonte Nova! Última esperança são eventuais desistências de quem comprou online – se houver, apenas pelo site da Arena. No Sócio Acesso Garantido, entre todos os setores, restam apenas 10 vagas para o Lounge. #BBMP pic.twitter.com/z7kWELDLXe — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 26, 2022

Com isso, o jogo que pode garantir o acesso do Bahia à Série A deve bater recorde de público em partidas entre clube da Arena Fonte Nova.

Até então, o recorde público do estádio foi registrado na partida contra o Vila Nova, no sábado (22): 48.851.

Possibilidades de acesso

O Bahia pode subir em três cenários diferentes: ganhando, empatando ou até mesmo perdendo. Há quatro times fora do G4 com chances de classificação: Ituano, com 54 pontos, Londrina e Sport, com 53, e Sampaio Corrêa, com 52.

Se o Bahia vencer:

Acesso à Série A garantido

Se o Bahia empatar:

O Sport não pode ganhar do Operário e o Ituano precisa empatar com o Londrina;

Caso Sport e/ou Londrina ganhem, o empate com o Guarani não deixará o Bahia matematicamente classificado, mas ficará três pontos a mais e uma diferença grande de saldo de gols a seu favor, que atualmente é de 11, para a última rodada, no dia 6 de novembro.

Se o Bahia perder:

O Sport não pode ganhar do Operário, o Ituano precisa empatar com o Londrina e o Sampaio Corrêa não pode ganhar do Vasco.

Se só o Sampaio ganhar, o Bahia irá com três pontos a mais e provavelmente uma diferença grande de saldo de gols a seu favor, que atualmente é de 9, para a última rodada, no dia 6 de novembro

