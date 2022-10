O InovAtiva tem o propósito de impulsionar o empreendedorismo inovador brasileiro. De acordo com a informação oficial, em 2021, o programa de aceleração InovAtiva Brasil deu um passo à frente.

InovAtiva: o impulsionamento do empreendedorismo no Brasil

Agora é InovAtiva, um hub com uma série de produtos e programas para todo o ecossistema de inovação, desde a formação do empreendedor, aceleração de negócios, até de impacto socioambiental positivo, e conexão com os atores do ecossistema, tornando o InovAtiva uma plataforma completa de apoio ao empreendedorismo inovador no Brasil, de acordo com informações oficiais.

Parcerias

São muitos esforços reunidos para que o InovAtiva consiga alcançar a sua missão. De acordo com as informações oficiais, a realização do InovAtiva é feita pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Já a execução do hub é feita pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI). Em 2021, a Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e o Impact Hub ingressaram, por meio da atuação em rede, como co-executores.

Os programas InovAtiva Brasil e InovAtiva de Impacto Socioambiental realizam dois ciclos ao ano, atendendo quase 900 startups. Já os programas Powered by InovAtiva são iniciativas parceiras, que têm como objetivo complementar a abrangência do Hub InovAtiva em atender as mais variadas soluções inovadoras, em diferentes estágios de maturidade.

Aceleração

Nesta fase, até 360 projetos de negócios inovadores (sem CNPJ) ou startups são selecionados, em cada ciclo, para participar de atividades de mentoria de negócios, treinamento de pitch, capacitação empreendedora e do evento regional InovAtiva Day. Ao final desse período, são selecionados os negócios inovadores que avançam para a segunda etapa.

Conexão

De acordo com as informações oficiais, até 150 startups são selecionadas para participar de mentorias especializadas, focadas nas principais necessidades dos empreendedores, e outras atividades de capacitação.

O ciclo é encerrado com o InovAtiva Experience, em que, entre outras atividades, as empresas recebem o feedback sobre seus pitches de mentores e investidores e, ao final, apresentam suas soluções para a maior banca de investidores do país no Demoday.

Quem pode participar do InovAtiva?

De acordo com as informações oficiais do InovAtiva, podem participar projetos ou startups que desenvolvam soluções inovadoras em produtos, processos ou serviços em qualquer área de atuação.

Projetos ou startups na fase de validação ou operação, com atuação caracterizada pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos, processos ou serviços ofertados. Por fim, projetos ou startups com modelos de negócio que tenham potencial para se tornarem escaláveis, com mercado de tamanho representativo e potencial de crescimento.