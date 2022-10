Inpasa Brasil abre vagas de emprego pelo país

A Inpasa Brasil é uma das principais indústrias de etanol do país. Hoje ela é considerada a maior produtora de combustível limpo e renovável. Novas oportunidades de emprego foram divulgadas pela marca, confira.

Inpasa Brasil abre vagas de emprego no Brasil

A Inpasa Brasil é uma das maiores produtoras de combustível limpo à base de milho não só no Brasil, mas na América Latina. Hoje ela está com novas oportunidades de emprego distribuídas pelo país.

Para se tornar uma das maiores indústrias dentro do segmento, ela conta com uma equipe competente e responsável. Quer fazer parte da empresa? Veja os cargos disponíveis e suas localidades:

Almoxarifado (Efetivo) – Dourado / MS;

Almoxarifado (Efetivo) – Sinop / MT;

Analista de Comunicação (Efetivo) – Dourados / MS;

Analista de Frota (Efetivo) – Sinop / MT;

Analista de Planejamento (Efetivo) – Nova Mutum / MT;

Assistência em Produção (Efetivo) – Dourados / MS;

Carpinteiro (Efetivo) – Dourados / MS;

Programa Jovem Aprendiz – Dourados / MS;

Motorista – Nova Mutum / MT;

Operação de Máquina (Efetivo) – Dourados / MS;

Supervisão de Comércio (Efetivo) – Dourados / MS;

Técnico em Segurança do Trabalho (Efetivo) – Dourados / MS.

Veja também: Hapvida abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Inpasa Brasil é uma indústria responsável por produzir combustível limpo e renovável dentro do mercado. Essa companhia é para aqueles que gostam de enfrentar desafios, já que ela não se acomoda no segmento.

A empresa abriu novas oportunidades de emprego, principalmente na região do Mato Grosso do Sul. Para participar do processo seletivo da empresa, o primeiro passo é acessar a plataforma oficial e enviar seu currículo.