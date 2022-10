Inscrições do concurso público para o DPT baiano terminam na segunda-feira

Foto: Aldo Matos/Acorda Cidade

Termina nesta segunda-feira (10) o prazo para realização das inscrições para o concurso público do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia, unidade subordinada à Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).

Ao todo, são ofertadas 456 vagas de nível superior, sendo 166 para perito criminal, 103 para perito médico legista, 10 para perito odonto-legal e 177 para perito técnico. O certame é organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, observando as regras previstas em edital. A taxa varia de acordo com o cargo pretendido.

Para as vagas de perito criminal, perito médico legista e perito odonto-legal, o valor é R$ 160. Já as inscrições para as vagas de perito técnico têm custo de R$ 140.

Será considerada válida apenas uma inscrição por CPF, efetivada pela veracidade das informações prestadas e pelo pagamento da taxa dentro do vencimento, 11 de outubro, observando o horário de Brasília.

Vale ressaltar que o certame reserva 5% das vagas a candidatos deficientes e 30% para aqueles que se autodeclararem negros, de acordo com a legislação vigente.

O concurso terá validade de um ano, podendo ser prorrogado apenas uma vez, por igual período. Para informações, como requerimento de atendimento especial, conteúdo programático, atribuição dos cargos e cronograma provisório de atividades, os candidatos deverão consultar o edital de abertura de inscrições.

