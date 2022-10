Inscrições para edital do Selo João Ubaldo Ribeiro são abertas

Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o novo edital do Selo João Ubaldo Ribeiro, lançado pela Fundação Gregório de Mattos (FGM). A premiação, que seleciona e publica obras inéditas de autores soteropolitanos, ou residentes em Salvador, vai escolher oito novos títulos de variados gêneros.

Os escritores podem enviar seus projetos até o dia 6 de janeiro de 2023. O edital está disponível para consulta, no site da Fundação.

Segundo a prefeitura, a quarta edição da premiação virá com novidades e terá uma categoria de produção literária voltada ao 2 de Julho, data magna da Bahia. A homenagem ocorrerá como parte das comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, celebrado no próximo ano.

Outra inovação é a inclusão da categoria literatura negra, que poderá ser uma obra produzida nos diversos gêneros literários, desde que aborde questões raciais.

O selo João Ubaldo Ribeiro é lançado pela Prefeitura desde 2014. É possível concorrer ainda nas categorias de contos, crônicas, dramaturgia, literatura infantil, poesia e romance. Este ano, os autores das oito obras selecionadas para receber o selo de excelência literária vão receber um prêmio de R$10 mil.

A gerente de Biblioteca, Livro e Leitura da FGM, Jane Palma, explicou que o selo proporciona o fomento à criatividade literária dos soteropolitanos, além de estimular a cadeia econômica local.

“As pessoas vão poder produzir sua própria literatura, incentivados pelo edital. O selo também estimula o hábito da leitura, já que as obras são publicadas a cada dois anos. Outra vertente que o projeto consegue alcançar é a cadeia econômica, já que as editoras se inscrevem para produzir os livros”, detalhou.

Podem submeter suas obras no edital soteropolitanos e escritores que residem há pelo menos dois anos na capital baiana, maiores de 18 anos, como pessoas físicas ou na modalidade de microempreendedor individual (MEI).

As obras vão passar por uma comissão avaliadora especializada contratada pela FGM, que terá quatro meses para avaliar as obras. Cada título terá tiragem impressa de mil exemplares além de serem disponibilizados em formato digital.

“É interessante participar, botando para fora a criatividade. Depois porque participar de um concurso como este e ser premiado faz com que seu livro ou prováveis livros vão ter mais facilidade de publicação e editoração”, reforçou Jane Palma.

