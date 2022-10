Inscrições para estágio em multinacional terminam esta terça (25)

Foto: Reprodução

O programa de estágio da Dow, multinacional especializada em plásticos e agropecuários, encerra nesta terça-feira (25). Estão sendo oferecidas 37 vagas abertas para atuar nas unidades localizadas em São Paulo (SP), Jundiaí (SP), Jacareí (SP), Santos Dumont (MG) e Breu Branco (PA). Os interessados podem se inscrever on-line.

O “Jump to the Future” possui vagas exclusivas para candidatos para candidatos negros, LGBTQIA+, mulheres e pessoas com deficiências. Podem participar do processo, estudantes do ensino superior que se forma entre junho e dezembro de 2024. Vale lembrar que as vagas não exigem domínio do inglês, cursos acadêmicos específicos ou experiência profissional anterior.

Os selecionados receberão uma série de benefícios enquanto estagiários. Além da bolsa auxílio, os escolhidos terão acesso a plano médico e odontológico, cartão farmácia, gympass, folga no dia de seu aniversário, vale-refeição, dentre outros direitos.

Programa trampolim

Os candidatos pretos e pardos que participarem do processo seletivo poderão ter acesso a uma mentoria “Trampolim”. Com isso, a iniciativa busca empoderar estes talentos através de conteúdos semanais sobre diversos temas relacionados a empresa.

Temas como diversidade, economia circular, estratégia ESG fazem parte das “pílulas” que serão enviadas por e-mail aos participantes. Além disso, serão realizados dois dias de programação dedicada ao desenvolvimento de soft skills, como dicas de produtividade e organização.

