Inscrições para prêmio ‘Mude o Mundo Como Uma Menina’ encerram na sexta (28)

Foto: Divulgação

Meninas de todo o Brasil tem até sexta-feira (28) para se inscrever na 4ª edição do prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina”. São aceitas candidaturas de meninas com idade entre 13 e 21 anos. As interessadas devem se inscrever on-line, através do site da iniciativa.

O objetivo do projeto a é premiar soluções transformadores para problemas preestabelecidos na disputa. Serão selecionadas seis meninas, que se enquadrem nas categorias individuais criativa, líder, determinada, pioneira, visionária e a mobilizadora. Há também uma categoria coletiva chamada de “Juntas somos a força”.

O anúncio das selecionadas e vencedoras será feito no dia 12 de novembro, em uma cerimônia on-line. Os prêmios das categorias individuais são de R$5 mil e para a categoria coletiva o valor a ser entregue é de R$2,5 mil.

As propostas serão julgadas por uma bancada composta pela física Sônia Guimarães, a doutora em microbiologia Natalia Pasternak, a doutora Renata Muniz Prazo e a PhD Daniela Gomes.

