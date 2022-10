Inscrições para Programa Futuras Cientistas terminam hoje (10)

O período de inscrição para o Programa Futuras Cientistas chega ao fim nesta segunda-feira, dia 10 de outubro. Promovido pelo Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o projeto visa inserir jovens estudantes do Ensino Médio e professoras da Educação Básica nas ciências.

Portanto, podem se inscrever alunas matriculadas no 2º ano do Ensino Médio e professoras da rede pública de todo país. Conforme o regulamento do Programa Futuras Cientistas, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio da página do programa.

O projeto, que conta também com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é desenvolvido em quatro módulos. Segundo o regulamento, o primeiro módulo acontece sempre no período de férias escolares.

Ainda de acordo com as diretrizes, o programa conta com as seguintes frentes de ação: Imersão Científica, Banca de Estudos, Mentoria e Estágios. De acordo com o calendário do Programa Futuras Cientistas, a imersão desta edição será promovida em 25 estados brasileiros. A partir do ano que vem o projeto deve abranges todos os estados e também o Distrito Federal. O calendário indica ainda que, nesta edição, na maioria dos estados, a imersão será no período de 3 a . No Acre, o projeto tem atividades programadas de a Pará será 6 a . Vagas e auxílio A oferta total para essa edição é de 470 vagas para alunas do 2º ano do ensino médio e para professoras da rede pública. Segundo as diretrizes, do total das vagas, 10% estão reservadas para pessoas com deficiência. Dentre as vagas ofertadas, 160 vagas são para alunas de escolas regulares, 160 para estudantes de tempo integral, semi-integral ou do ensino técnico. Para as professoras, a oferta é de 150 vagas. O Programa Futuras Cientistas vai proporcionar para as participantes o acesso a laboratórios de pesquisa e contato direto com o cotidiano do trabalho desenvolvido por cientistas. As professoras e alunas selecionadas receberão auxílio de R$ 483 durante os quatro módulos de trabalho. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também Unesp encerra período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.