Inscrições para programa ‘Mais Futuro’ estão abertas

Foto: Manu Dias / GOV BA

As inscrições para o programa ‘Mais Futuro’ foram abertas nesta segunda-feira (10), para os estudantes do Ensino Superior das quatro universidades públicas estaduais (Uneb, Uesc, Uefs e Uesb) interessados em participar da seleção.

Pode participar quem está regularmente matriculado em curso de graduação presencial, desde que não tenha concluído qualquer outro curso de nível superior e que esteja comprovadamente em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital completo pode ser acessado pelo link. As inscrições devem ser realizadas pela internet, na página do programa.

O estudante que mora a até 100 quilômetros do campus de matrícula recebe o auxílio permanência no valor de R$ 300. Já o aluno que mora a uma distância superior a 100 km do campus de matrícula e mudou de domicílio para frequentar o curso recebe o auxílio moradia no valor de R$ 600. Os interessados deverão identificar o enquadramento a um dos perfis no momento da inscrição, através do site do Mais Futuro, até o dia 28 de outubro.

Na inscrição, os candidatos deverão anexar cópias digitalizadas em formato PDF, JPEG ou JPG de documentos, como Carteira de Identidade ou documento oficial com foto ou equivalente; CPF; Folha Resumo do Registro, Individual ou Familiar, atualizado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico); comprovante de matrícula emitido/disponibilizado no semestre vigente, juntamente com o histórico acadêmico atualizado em um só arquivo; entre outros (conferir edital).

O estudante que tiver sua inscrição homologada pela universidade e validada pela SEC, bem como tenha cumprido com todos os critérios de elegibilidade previstos nos marcos legais e no edital, receberá, mensalmente, o valor equivalente ao respectivo perfil para o qual foi homologado, considerando o seu vínculo no Auxílio Permanência.

