Inscrições para vestibular da Uneb começam 4 de novembro

Foto: Divulgação

A Universidade do Estado da Bahia lançou neste sábado (29) os editais de inscrição e para solicitação de isenção da taxa do Vestibular UNEB 2023. As inscrições estão abertas de 4 a 30 de novembro, exclusivamente, pelo site.

São 5.396 vagas ofertadas pelo processo seletivo, para cursos de gradução na modalidade presencial (4.396) e na modalidade a distância (EaD), oferecidos pela instituição (650) e pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), ministrados pela UNEB (350).

Conforme edital do vestibular, será feita a reserva de 40% do total de vagas para negros. A política de cotas da universidade também prevê o direito a 5% de sobrevagas para indígenas; quilombolas; ciganos; transexuais, travestis e transgêneros; pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades. Cada grupo contará com essa porcentagem em todos os cursos.

Estão habilitados a concorrer às vagas ou sobrevagas reservadas, os candidatos que autodeclarem fazer parte dos grupos citados; tenham cursado todo o Ensino Fundamental II e todo o Ensino Médio exclusivamente em escola pública; registrem o valor máximo de renda bruta familiar e que se enquadrem nos requisitos previstos pelo edital do processo seletivo.

Os interessadps devem acessar o site da Uneb, clicar no link para inscrição, identificar o seu grupo de pertencimento, escolher a modalidade de ensino desejada, primeira e segunda opções de curso, língua estrangeira, optar ou não pelas cotas e definir local onde realizará as provas. A taxa é de R$ 90 e deve ser paga até a data apresentada pelo boleto bancário.

