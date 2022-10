INSS: Aposentados podem receber ESTAS 2 aposentadorias; veja como fazer

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem a responsabilidade de realizar o pagamento das aposentadorias, pensões e auxílios. No entanto, dentre as variedades de benefícios dentro de cada categoria, surge a dúvida sobre a possibilidade de a autarquia conceder duas aposentadorias simultaneamente.

Nesse sentido, saiba se é possível receber dois benefícios ao mesmo tempo.

Posso acumular duas aposentadorias?

Sim, é possível. O segurado pode acumular duas aposentadorias simultaneamente, mas, desde que sejam de regimes diferentes.

Existem dois regimes previdenciários, sendo o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

No primeiro caso, a autoridade está sobre os trabalhadores que exercem atividade com a carteira assinada em empresas privadas. Já no segundo, tem como responsabilidade os servidores públicos e militares, por exemplo.

Como posso receber duas aposentadorias?

Para conseguir acumular duas aposentadorias é necessário que o trabalhador receba uma aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social e outra pelo Regime Próprio de Previdência Social.

Exemplos muito comuns se referem aos professores que trabalham com carteira assinada na rede pública e privada simultaneamente ao longo da sua vida profissional.

Como solicitar uma revisão do INSS?

Para efetivar a solicitação da revisão de um valor do INSS, é preciso passar por um tipo de processo prático, bem como muito simples. Dessa forma, basta ligar para a Central do Atendimento 135 e selecionar a opção “revisão da aposentadoria ou benefício”.

Feito o pedido, uma data será indicada para que o segurado se dirija a uma das instituições do Instituto Nacional do Seguro Social. Assim, ele deve estar munido dos documentos necessários a fim de fazer a abertura do pedido. Contudo, será possível também solicitar uma revisão através do “MEU INSS”.

Para poder efetivar o pedido, você ter os seguintes documentos em mãos:

RG e CPF. Caso não possua CPF inserido no RG, será necessário o cartão CPF ou CNH;

Comprovante residencial, mas deve estar em dia para não ter fraudes;

Relatórios técnicos, principalmente PPRA e LTCAT da empresa. Deve-se anexá-los ao documento;

Formulários de Previdência Social SB-40, DSS-8030, PPP, caso haja períodos insalubres sem levar em consideração o aumento sinérgico do tempo da contribuição;

Documentos rurais, tais como certidões de nascimento, compra/venda de imóvel rural.

Quem tem direito à revisão?

Quem recebe subsídio de invalidez;

Pensão rural, BPC (reserva continuada)/Loas;

Quem tem benefício por morte;

Quem recebe pagamento da licença-maternidade.

Se você se enquadra nas categorias que podem solicitar a revisão do INSS, reúna os documentos e entre em contato para agendar seu horário. Assim, não perderá nenhum valor que por ventura for devido.

Aposentados do INSS já podem consultar calendário de setembro; pagamentos ocorrem

Primeiramente, veja para segurados que ganham um salário mínimo:

Benefício final 1: 26 de setembro;

Benefício final 2: 27 de setembro;

Benefício final 3: 28 de setembro;

Benefício final 4: 29 de setembro;

Benefício final 5: 30 de setembro;

Benefício final 6: 03 de outubro;

Benefício final 7: 04 de outubro;

Benefício final 8: 05 de outubro;

Benefício final 9: 06 de outubro;

Benefício final 0: 07 de outubro.

Por fim, confira o calendário para segurados que ganham acima do salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 03 de outubro;

Benefício final 2 e 7: 04 de outubro;

Benefício final 3 e 8: 05 de outubro;

Benefício final 4 e 9: 06 de outubro;

Benefício final 5 e 0: 07 de outubro.