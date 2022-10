O Congresso Internacional de Gestão da Previdência Social (Congeps) teve um total de 132 trabalhos inscritos, entre comunicação oral, digital e painel de boas práticas, de acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

INSS: Comissão divulga trabalhos aprovados para o Congeps

A avaliação foi realizada com o método duplo-cego (quando os autores e os avaliadores têm a identidade omitida), por servidores mestres e doutores, entre eles, procuradores com experiência como avaliador da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

“Foi além da expectativa. A gente esperava algo em torno de 60 trabalhos submetidos. Só por essa aderência dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), outros órgãos e da comunidade acadêmica, podemos dizer que a iniciativa do congresso é um sucesso. Temos participação de servidores de todas as superintendências regionais”, destaca a coordenadora da comissão científica do Congeps, Vanessa Fraga.

Comunicação digital, oral e painéis

De acordo com a divulgação oficial, foram aprovadas 60 comunicações orais, 52 pôsteres digitais, e 18 painéis de boas práticas (este último todos do Instituto). “Importante destacar que, os que ficaram abaixo da média, terão seus trabalhos alterados para pôster digital, exceto os desclassificados que descumpriram regras do edital, a exemplo de informar a autoria”, explicou Vanessa.

A nota de corte foi de 3,60, sendo 5,0 a maior pontuação. Segundo a comissão, os trabalhos orais atingiram uma média de 4,47 o que é considerado como excelente. O resultado dos trabalhos está sendo comunicado por e-mail. Durante o congresso serão, aproximadamente, 20 apresentações por eixo temático.

Definições e alinhamentos

Além disso, o ritmo de trabalho da comissão organizadora é intenso nessa última semana de outubro, destaca o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No cronograma estão a definição da programação dos eixos temáticos, alinhamento dos painéis com os congressistas, orientações acadêmicas aos que tiveram trabalhos selecionados, entre outras atividades.

Novos prazos

Quem foi selecionado precisa estar atento aos novos prazos. De imediato, confirmar se vai participar de forma presencial, principalmente na modalidade pôster digital, informa o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A plataforma oficial traz modelo de apresentação, slides e outras orientações

A partir do último dia 25, foi disponibilizado na plataforma de inscrição, o modelo de apresentação com orientações para os slides e vídeos. O prazo para o envio do material para a comissão acaba no próximo dia 31 de outubro, seguindo o cronograma do edital para a revisão dos trabalhos selecionados, informa o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).