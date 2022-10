INSS: ligação de celular para a Central 135 será gratuita

As ligações para o telefone 135 do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não serão mais cobradas. No entanto, é importante salientar que a gratuidade da ligação foi determinada no ano passado, portanto, está atrasada.

Levando em consideração que a gratuidade é de utilidade pública e deve ser estabelecida o quanto antes, o INSS publicou um edital no último dia 21 com o objetivo de contratar a empresa que possibilitará as ligações gratuitas para telefones móveis. De acordo com o instituto, a previsão de abertura da licitação é para o dia 16 de novembro.

Ligações gratuitas do INSS

Primeiramente, é importante salientar que as ligações realizadas por telefones fixo e público não são cobradas. No entanto, até o momento, as ligações que os segurados fazem por celular são cobradas como uma ligação local.

De acordo com o edital publicado pelo INSS no Diário Oficial da União, o valor previsto para um contrato de um ano é de R$ 43 milhões, “mas espera-se que este valor seja reduzido durante a licitação”.

“A previsão é que o novo serviço gratuito seja disponibilizado entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, dependendo da conclusão da licitação e instalação da infraestrutura necessária pela empresa vencedora da licitação”, informou o INSS.

Central 135 do INSS

A Central 135 conta atualmente com três unidades, sendo elas em Salvador – BA, Caruaru – PE e Recife – PE. Além disso, o instituto conta com mais de 5.600 funcionários, entre profissionais contratados e servidores do INSS, o que possibilita que todos os segurados sejam devidamente atendidos sem intercorrências.

O atendimento por meio do telefone fica disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília). Por meio da central o segurado pode realizar diversos serviços, como:

Consultar valor do benefício;

Dar entrada na aposentadoria;

Consultar status de solicitações;

Solicitar pensão por morte, entre outros.

INSS paga parcela de outubro para segurados

O calendário de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referente ao mês de outubro começou na última terça-feira (25). Até o momento, só estão sendo contemplados os segurados que recebem apenas um salário mínimo (R$ 1.212 em 2022).

Nesta quinta-feira (27), recebem o benefício os aposentados, pensionistas e demais beneficiários que tem o número do cartão de saque terminado em 3. Vale ressaltar que os pagamentos deste mês serão realizados até o dia 08 de novembro.

Atualmente, o instituto contempla cerca de 36 milhões de segurados. Desses, mais de 60% recebem apenas o valor do piso nacional, em contrapartida, pouquíssimos têm direito ao teto da autarquia (R$ 7.087,22 em 2022).

Cabe salientar que o calendário do INSS é dividido em duas categorias. A primeira atende os segurados que recebem até um salário mínimo e a segunda os que ganham mais que o salário mínimo.

Em suma, o pagamento é destinado aos cidadãos que recebem os seguintes abonos:

Como consultar pagamentos do INSS?

O repasse do benefício pode ser consultado através da central de atendimento do INSS, no número 135. Ao ligar, será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Também é possível verificar as informações do benefício através do site Meu INSS, que reúne diversos serviços do INSS. Feito o login, na tela inicial, basta clicar na opção “Extrato de Pagamento” e acessar o extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Por fim, se preferir, o segurado pode realizar a consulta pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no site, inicialmente, será preciso fazer o login para ter acesso aos serviços disponíveis na plataforma, bem como ao histórico de pagamento do abono.