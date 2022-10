INSS: Novos segurados terão acesso ao 13º salário em novembro

Cidadãos que tiveram seu benefício do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) concedido a partir de maio deste ano, terão direito a um 13º salário em novembro. Segundo a autarquia, o benefício extra será proporcional a quantidade meses que o segurado vem recebendo o abono.

Em caso de dúvidas, é possível fazer uma consulta para saber se irá contemplado por meio do aplicativo ou site Meu INSS. No entanto, esta consulta só estará liberada em novembro, mês em os pagamentos estão previstos para acontecer, conforme o calendário da Previdência Social.

Vale lembrar que por regra, quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) ou a RMV (Renda Mensal Vitalícia) não podem receber o 13°, uma vez que são programas não previdenciários. Os depósitos começarão a ser realizados a partir do dia 24 de novembro.

Como saber se vou receber o 13º salário?

O segurado pode realizar uma consulta junto aos canais do INSS para verificar se receberá o salário extra. Além do atendimento no número 135, é possível ter acesso às informações pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Veja como fazer a consulta pelo site ou aplicativo Meu INSS:

Pelo site:

Acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.

Calendário do 13º salário do INSS

Pagamentos para quem ganha um salário mínimo:

Benefício final 1: Recebe dia 24 de novembro;

Benefício final 2: Recebe dia 25 de novembro;

Benefício final 3: Recebe dia 28 de novembro;

Benefício final 4: Recebe dia 29 de novembro;

Benefício final 5: Recebe dia 30 de novembro;

Benefício final 6: Recebe dia 01 de dezembro;

Benefício final 7: Recebe dia 02 de dezembro;

Benefício final 8: Recebe dia 05 de dezembro;

Benefício final 9: Recebe dia 06 de dezembro;

Benefício final 0: Recebe dia 07 de dezembro.

Pagamentos para quem ganha acima de um salário:

Benefício final 1 e 6: Recebe dia 01 de dezembro;

Benefício final 2 e 7: Recebe dia 02 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: Recebe dia 05 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: Recebe dia 06 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: Recebe dia 07 de dezembro.

Para ter uma previsão do valor que receberá, basta pegar o valor do benefício e dividir por 12 (12 meses do ano). Na sequência, multiplique o resultado pela quantidade de meses que tem acesso ao benefício em 2022.