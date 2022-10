INSS: Segurados terão acesso a um 13º salário em novembro

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai pagar no próximo mês um 13º salário aos seus novos beneficiários em parcela única. Ou seja, as pessoas que começaram a receber algum benefício da autarquia a partir de maio deste ano serão contempladas.

De acordo com o INSS, o pagamento será realizado de forma proporcional, de acordo com a quantidade de meses que o segurado está recebendo o benefício. Além disso, foi informado que o valor extra será liberado conforme o número final do benefício.

É importante lembrar que os demais beneficiários da autarquia já receberam as parcelas do 13º salário entre os meses de abril e junho de 2022. Sendo assim, eles não terão direito ao pagamento extra que será realizado em novembro. Lembrando que quem recebe BPC (Benefício de Prestação Continuada) também não recebe o benefício.

Segundo o cronograma, o pagamento do 13º salário começará no dia 24 de novembro e seguirá até o dia 2 de dezembro. Contudo, o segurado que receberá os valores deve se atentar aos possíveis descontos na parcela. Quem ganha mais que R$ 1.903,98 mensais sofre recolhimento de Imposto de Renda sobre o abono.

Calendário do 13º salário do INSS

Desta vez, o pagamento do 13º salário será realizado em parcela única. Confira as datas a seguir:

Para quem recebe um salário mínimo

Benefício final 1: 24 de novembro;

Benefício final 2: 25 de novembro;

Benefício final 3: 28 de novembro;

Benefício final 4: 29 de novembro;

Benefício final 5: 30 de novembro;

Benefício final 6: 01 de dezembro;

Benefício final 7: 02 de dezembro;

Benefício final 8: 05 de dezembro;

Benefício final 9: 06 de dezembro;

Benefício final 0: 07 de dezembro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Benefício final 1 e 6: 01 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: 05 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: 06 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: 07 de dezembro.

Benefício final 2 e 7: 02 de dezembro.

Quem poderá receber o 13º salário em novembro?

Terão acesso aos valores os segurados que recebem os seguintes abonos:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-reclusão;

Auxílio-acidente;

Salário-maternidade.

Como consultar o valor do 13º salário?

A consulta do benefício pode ser realizada por meio dos canais da previdência social. Além do atendimento no número 135, é possível ter acesso às informações pelo site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS.

Veja como fazer a consulta pelo site ou aplicativo Meu INSS:

Pelo site:

Acesse o site Meu INSS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Clique na opção “Serviços”; A opção fica no menu superior direito – Selecione a opção “Extratos/certidões/declarações”; No próximo menu, clique em “Extrato de pagamento de benefício”; Na tela seguinte, clique no calendário – ajuste o período que deseja retirar o extrato do pagamento do seu benefício; Em conclusão, a relação com os pagamentos recebidos no período será exibida e será possível baixar na opção “Baixar PDF”.

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo no seu celular Android ou iOS; Entre com seu CPF e senha (caso seja o primeiro acesso será preciso criar uma senha); Toque no menu principal, os três pontos ou barras no alto da tela; Ademais, selecione “Extrato de pagamento de benefício”; Toque no calendário e selecione o período que deseja consultar; A tela exibirá o extrato com os pagamentos recebidos no período escolhido; Por fim, para imprimir ou salvar, clique na opção “Baixar PDF”.