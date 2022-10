INSS surpreende e revela como você pode se aposentar em 2023; veja

Com a Reforma da Previdência de 2019, muitas regras para se aposentar pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) foram alteradas. Sendo assim, desde a implementação da nova regulamentação, os segurados buscam informações sobre a atualização dos critérios todos os anos, uma vez que são mudados a depender da modalidade do benefício.

A aposentadoria do INSS é um direito de todo trabalhador que contribuí para a Previdência Social. Para aqueles que atuam com a carteira assinada, mensalmente é feito um pagamento da alíquota de, no mínimo, 7,5% sobre o salário do cidadão. Neste sentido, quando são somadas todas as contribuições é possível verificar se o trabalhador atingiu a carência mínima.

No entanto, quando a Reforma da Previdência foi aprovada em 2019, a população que ainda não tinha conseguido conquistar sua aposentadoria, mas estava em processo de soma das contribuições, se viu prejudicada. Sendo assim, foi criado o sistema de transição para amparar este público e tornar mais favorável as condições para se aposentar nos próximos anos.

Dentre as regras de transição mais conhecidas estão: por pontos; idade progressiva; e a aposentadoria por idade. Veja mais detalhes de cada uma delas a seguir!

Regra por pontos

Na regra por pontos, é necessário somar a idade com o tempo de contribuição do cidadão. Todavia, há alteração nessa soma todos os anos até atingir os limites estabelecidos. Observe na tabela.

ANO HOMEM MULHER 2022 99 pontos 89 pontos 2023 100 pontos 90 pontos 2024 101 pontos 91 pontos 2025 102 pontos 92 pontos 2026 103 pontos 93 pontos 2027 104 pontos 94 pontos 2028 105 pontos 95 pontos 2029 105 pontos 96 pontos 2030 105 pontos 97 pontos 2031 105 pontos 98 pontos 2032 105 pontos 99 pontos 2033 105 pontos 100 pontos

Sendo assim, para se aposentar em 2023 por esta regra, é preciso:

90 pontos para mulheres – com ao menos 30 anos de contribuição;

100 pontos para homens – com ao menos 35 anos de contribuição.

Regra da idade progressiva

A cada ano acrescenta seis meses na idade mínima necessária para solicitar a aposentadoria por esta regra de transição. Contudo, como na regra anterior, essa elevação será pausada em determinados ano, conforme estabelecido pelo INSS. Confira na tabela:

ANO HOMEM MULHER 2022 62,5 anos 57,5 anos 2023 63 anos 58 anos 2024 63,5 anos 58,5 anos 2025 64 anos 59 anos 2026 64,5 anos 59,5 anos 2027 65 anos 60 anos 2028 65 anos 60,5 anos 2029 65 anos 61 anos 2030 65 anos 61,5 anos 2031 65 anos 62 anos

Desse modo, em 2023, será necessário se enquadrar nos seguintes requisitos:

Mulheres: 58 anos de idade e 30 anos de contribuição;

Homens: 63 anos de idade e 35 anos de contribuição.

Aposentadoria por idade

No caso da aposentadoria por idade, foi alterada apenas a idade mínima para mulheres. Sendo assim, os homens permanecem com a regra de 65 anos, e as mulheres com a mudança para 62 anos até 2023. Veja:

Mulher: 62 de idade e 15 anos de contribuição;

Homens 65 anos de idade e 15 anos de contribuição.

Após o próximo ano, a idade da mulher estará fixada em 62 anos para solicitação da aposentadoria. Atualmente, elas precisam de 61 anos e 6 meses para se aposentarem.