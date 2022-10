Instituto oferece aulões gratuitos de revisão para o Enem 2022

Foto: Diuvulgação

Diante da aproximação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece nos dias 13 e 20 de novembro, o Instituto João Carlos Paes Mendonça Compromisso Social (IJCPM) esta realizando revisões para a prova. A ação do instituto acontece aos sábado, até o dia 12 de novembro, nos auditórios dos Shoppings Salvador e Salvador Norte.

Os encontro acontecerão nos dias 29 de outubro, 5 de novembro, sendo o último no dia 12 de novembro. Os aulões ocorrerão sempre das 8h às 17h e são destinadas a jovens egressos do Instituto JCPM.

Entretanto, também poderão participar os alunos dos colégios Estadual Carlos Marighella, Estadual Rômulo Almeida e Colégio Aliomar Baleeiro, no entorno do Salvador Shopping. Bem como, estudantes dos colégios Estadual Helena Matheus e Estadual 15 de Novembro, no entrono do Salvador Norte.

No total, cerca de 170 jovens serão beneficiados com as aulas. O Instituto JCPM realiza ações de cunho social há mais de 10 anos e através desta iniciativa pretende ajudar os alunos a se prepararem para o exame mais importante para entrada em instituições de ensino superior.

