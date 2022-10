Internautas apontam novos ingressos para Coldplay no Brasil

Foto: Tim Toda/ Instagram/ @coldplay

Após adiamento de shows para tratar infecção pulmonar do vocalista Chris Martins, a banda Coldplay divulgou que as apresentações no Brasil ocorrerão em março de 2023.

Com as novas datas, os fãs notaram uma notável mudança nos shows de São Paulo: o local. Antes no Allianz Parque, as apresentações serão no Estádio do Morumbi. A mudança é um indicativo de que novos ingressos à venda para o público.

A capacidade do novo local, que comporta 21 mil pessoas a mais que o antigo, pode indicar cerca de 120 mil novos ingressos nos seis shows de São Paulo. A informação não foi confirmada pela banda, ou pela organização do evento.

Ao serem questionados sobre novos ingressos, a Eventim, empresa responsável pelas vendas, respondeu apenas que “os shows continuam com os ingressos esgotados”, por meio do perfil no Instagram.

Internautas, porém, esperam que nova venda de ingressos se iniciem, também por conta das desistências de compradores das antigas datas.

“O Morumbi é enorme, capaz de abrir mais ingressos para o Coldplay”, escreveu uma conta. “Vamos anuncia a venda extraordinária de ingressos pra o Coldplay”, escreveu outra. Confira:

O Morumbi é enorme, capaz de abrir mais ingressos para o Coldplay. — beatriz 📚 um porto seguro (@suckerfordemi) October 10, 2022

Vamos EVENTIM, anuncia a venda extraordinária de ingressos p o coldplay Eu tô pronto demais 🥹 — gabe ☆13 (@katyloveM5) October 10, 2022

