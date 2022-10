Interpretação de texto: dicas que irão te ajudar

Interpretação de texto: confira algumas dicas que irão te ajudar

Possuir a habilidade de interpretar uma ideia ou um texto é fundamental para todos os estudantes que querem conseguir um alto desempenho nas provas de português e de literatura nas principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Podemos dizer que a habilidade de interpretar textos é muito importante para responder questões de forma correta.

Contudo, muitas pessoas encontram certa dificuldade nessa tarefa. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje vai trouxe dicar que irão te ajudar na interpretação de texto. Vamos conferir!

Encontre palavras-chave

Todas as questões e textos da sua prova terão palavras-chave. Se você souber identificar cada uma delas, então você conseguirá melhorar a sua habilidade de interpretação de texto.

Tenha em mente que se sua leitura do texto for direcionada pelo conhecimento prévio das palavras-chave, você irá guardar as informações importantes e que irão te ajudar a responder as perguntas de forma eficiente. Você será capaz de focar a sua leitura em pontos importantes e entender completamente aquilo que está sendo discutido.

É provável que as palavras-chave estejam presentes no início do texto e também na conclusão do mesmo. Lembre-se de que nesses dois pontos estratégicos o autor do texto pode ter colocado informações importantes.

Faça anotações ao longo da sua leitura

Uma dica valiosa para te ajudar a melhor a sua habilidade de interpretação de texto é fazer anotações durante a sua leitura e também quando você terminar de ler o texto. Enquanto estiver lendo, anote palavras-chave ou partes importantes que te farão lembrar de informações mais relevantes. Sublinhar informações também é importante.

Depois que finalizar a leitura do seu texto, você pode fazer um breve resuminho de três ou quatro palavras indicando o que estava sendo discutido no trecho que você leu.