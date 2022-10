Investir em franquias: alguns cuidados

Investir em franquias é um dos melhores negócios existentes no mercado nos dias de hoje, mas é preciso ter alguns cuidados para não se decepcionar. Por isso que hoje, nós vamos indicar quais os cuidados necessários para não cair em armadilhas.

Normalmente, as atitudes tomadas por impulso fazem com que alguns itens passem despercebidos e, depois que tudo estiver pronto, você pode concluir que não era bem isso que você queria. Mas, aí o investimento já foi feito.

Confira alguns cuidados para não cair em armadilhas ao investir em franquias. Assim, evite:

Deixar de considerar o seu capital para investir em franquias

Você precisa avaliar se possui capital suficiente para fazer, assim, realmente investir em franquias, sempre considerando não comprometer o seu orçamento pessoal. Preste bem atenção aos custos dos investimentos iniciais e o que está envolvido nestas despesas.

Fique atento se os custos iniciais não terão outros investimentos necessários, e que tenha uma reserva para o capital de giro para manter as contas da unidade franqueada enquanto ela não produzir lucratividade por si só.

Este cuidado evitará que você entre em empréstimos financeiros que podem prejudicar muito a sua vida na empresa e pessoal.

Por isso, planeje com todos os detalhes os gastos necessários que serão realizados a curto e a longo prazo, bem como as possibilidades de entradas de vendas.

Não possuir conhecimento sobre o seu perfil de empreendedor e sobre o negócio

É preciso que você conheça o seu perfil de empreendedor e as exigências da franqueadora para, só então, investir em franquias.

Para conhecer o seu perfil de empreendedor é preciso ter claro o que você almeja com este investimento e suas preferências pessoais, como trabalhar nos finais de semana, necessidade de dedicação exclusiva para a unidade franqueada, suas afinidades com o segmento da franqueadora, entre outras necessidades de análise.

Outra questão é conhecer o negócio que você pretende atuar, e avaliar a sua afinidade com o segmento. Veja: de nada adianta investir em um segmento de churrascaria e você ser vegano ou vegetariano, por exemplo.

Negligenciar o mercado da franquia e a marca escolhida

É preciso que você conheça o mercado consumidor dos produtos oferecidos pela marca da franqueadora, e se terá possibilidade de demanda dos produtos neste setor. Veja: investir em uma franquia de comercialização de biquínis e artigos de praia em um local onde a praia está muito longe dali, não faz sentido.

Isso porque, o mercado vai ser pouco promissor neste caso. Não que você não realizará vendas, mas elas serão menos efetivas e a rentabilidade será bem menor que a esperada.

Desconhecer a COF

A COF (Circular de Oferta de Franquia) deixa claro para o franqueado muitas informações sobre o negócio, como por exemplo:

Custos de aquisição;

Necessidades para a implantação das franquias e o início das operações;

Valor da taxa de franquia;

Custos sobre instalações, equipamentos e estoque inicial;

Outros gastos que não estão inclusos no investimento inicial.

Fazer escolha por uma franquia que não seja consolidada no mercado

O objetivo de se investir em uma franquia é justamente contar com uma marca consolidada no mercado, pois, assim, pode contar com clientes que já conhecem a unidade e os serviços oferecidos.

Dessa forma, se a marca não estiver consolidada no mercado, possivelmente a franqueadora deve investir bastante em marketing e, assim, tornar a empresa conhecida. Procure conhecer os dados financeiros da franquia e as possibilidades de ganhos.

A franqueadora não possuir registro da marca

Para você representar uma marca, é preciso que você tenha certeza de que ela esteja registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Assim, você evitará que outra empresa, com o mesmo nome, se instale próximo à sua e estrague a reputação de sua unidade franqueada.

Dar sequência e realizar a assinatura do contrato estando ainda com dúvidas

Depois de assinar os contratos, não adianta dizer que não tinha conhecimento sobre determinado fato que está no documento. Se você tem dúvidas em relação à COF ou ao contrato entre franqueador e franqueado, procure ajuda com advogados e contadores especializados, para entender as entrelinhas dos documentos.

Mas, se mesmo assim permanecerem as dúvidas, peça à franqueadora para entender direito as suas questões.

Avaliar o prazo do contrato e as possibilidades de renovação do contrato

Normalmente os prazos de contrato são no período de 5 anos, mas não existe nenhuma regulamentação neste sentido, por isso, fique atento.

O cuidado necessário, também, é que o contrato tenha validade por menos tempo da previsão de retorno do investimento. Isso porque, é preciso que você lucre com a franquia também. Via de regra, um bom investimento é que o contrato tenha prazo dobrado da previsão de retorno do investimento.