IPVA: Veja como ter desconto de 50% e 100% no tributo; ESTES são os requisitos

Todos os anos, os proprietários de veículos devem pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). O tributo acaba pesando no bolso dos brasileiros que, muitas vezes, têm que se desdobrar para pagar a cobrança.

Porém, a depender do estado, é possível conseguir até 50% de desconto no imposto ou até mesmo a isenção integral. Contudo, para ter direito a pelo menos uma das deduções o proprietário e o veículo precisam atender a alguns requisitos.

Confira mais informações a seguir!

Desconto até 50% do IPVA

Como mencionado, há variações na cobrança do IPVA em alguns estados brasileiros. Em São Paulo, por exemplo, é possível ter um desconto de até 50% no tributo para os proprietários com veículos registrados na capital que possuem carros híbridos ou elétricos.

Desse modo, a prefeitura da cidade não apenas facilita o pagamento, mas também incentiva a troca e compra de carro que não precisam de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo. Vale ressaltar que existem outros critérios de disponibilizam o desconto.

Como ter isenção do IPVA?

Alguns fatores determinam a isenção do IPVA, o ano em que o veículo passou por fabricação é um deles. Segundo as informações, estão liberados de pagar o imposto veículos fabricados de 10 a 30 anos atrás.

No CRV ou CRLV, consta o “ano de fabricação” e o “ano-modelo”. Para cálculo do IPVA, é necessário levar em consideração o “ano de fabricação” para a avaliação do valor venal.

Veja a isenção do IPVA segundo o ano de fabricação em casa estado:

Veículos com 10 anos ou mais: Isenção nos estados de Goiás, Rio Grande do Norte e Roraima;

15 anos ou mais: Isenção nos estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí e Rio de Janeiro;

18 ou mais: Isenção no estado do Mato Grosso;

20 anos ou mais: Isenção nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Acre e Rio Grande do Sul;

23 anos ou mais: Alagoas;

Veículos com 30 anos ou mais: Santa Catarina.

Vale ressaltar que nos estados de Minas Gerais e Pernambuco, a redução do IPVA é progressiva. Ou seja, quanto mais velho o carro, menos impostos você paga.

Contudo, em alguns desses locais também há condições exclusivas para categorias específicas de proprietários, como pessoas com deficiência (PcD) e entidades sem fins lucrativos.