Irmã gêmea de Gabriela Spanic sofre tentativa de homicídio

Foto: Divulgação

Daniela Spanic, irmã gêmea da atriz Gabriela Spanic, estrela da novela “A Usurpadora”, foi vítima de uma tentativa de homicídio, segundo a própria artista.

Em vídeo publicado nas redes sociais na quinta-feira (20), Gabriela disse que a irmã levou um golpe na cabeça e sofre um derrame.

“Minha irmã e eu estamos cansadas de tantas injustiças. Ela acaba de ser golpeada em um lugar público quando estava acompanhada de seu motorista. Graças a Deus, ela está bem, está fazendo uma denúncia”, iniciou.

No vídeo, ela fala que Daniela foi comprar um café acompanha do motorista. A estrela de “A Usurpadora” ainda diz que o profissional foi contratado pelo ex-marido da irmã e dá a entender que o homem saberia onde ela estava.

“Foi um atentado de homicídio. Não vão dizer que é mentira, que é uma invenção minha, como disseram quando nos envenenaram. Fomos muito perseguidas, minha irmã e eu. Estamos cansadas”, disparou.

Ainda nas imagens, Gabriela Spanic diz que a irmã está bem e está tomando as medida legais cabíveis. “Já basta de tanta impunidade. Já basta que existam covardes no mundo se metendo com mulheres. Depois disso, não tenho medo. Nunca tive medo, não estou sozinha. Minha irmã não está sozinha. E não vou calar a minha boca”, finalizou.

Veja o vídeo:

