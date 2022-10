ITA aplica provas da 1ª fase do Vestibular 2023 neste domingo (16)

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) aplica neste domingo, dia 16 de outubro, as provas da 1ª fase do Exame de Escolaridade referente ao Vestibular 2023. As provas serão aplicadas na tarde deste domingo (16), no período das 13h às 18h.

Conforme o edital, a aplicação terá duração de cinco horas. De acordo com o ITA, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do site do Vestibular.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Belém, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Campinas, Ribeirão Preto, Campo Grande, Rio de Janeiro, Cuiabá, São José dos Campos, Curitiba, São José do Rio Preto, Fortaleza, Salvador, Goiânia, São Luís, Juiz de Fora, São Paulo, Londrina, Teresina, Manaus e Vitória.

A 1ª fase do Exame de Escolaridade conta com 70 questões objetivas sobre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Língua Portuguesa e Inglês. O ITA recomenda a leitura dos seguintes livros para as questões de Língua Portuguesa:

“Os Ratos”, de Dyonelio Machado;

“Antologia Poética”, de Carlos Drummond de Andrade;

“Contos novos”, de Mário de Andrade.

Orientações

O ITA recomenda que os candidatos cheguem aos locais de prova com antecedência, já que não será permitido o acesso aos locais de prova após o fechamento dos portões. Os candidatos deverão apresentar documento oficial original com foto. O Instituto não vai aceitar cópias dos documentos, mesmo que estejam autenticadas.

O candidato deverá levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. O Instituto permitirá o uso de lápis ou lapiseira, borracha, régua transparente e compasso. O ITA recomenda o uso de grafite escuro, do tipo 2B ou superior.

2ª fase

Os aprovados na 1ª fase serão convocados para a aplicação das provas da 2ª fase do Exame de Escolaridade. As provas da 2ª fase estão marcadas para os dias 8 e 9 de novembro, das 13h às 17h.

A 2ª fase contará com 30 questões dissertativas de Matemática, Química e Física e com uma prova de Redação em Língua Portuguesa. Os candidatos aprovados no Exame de Escolaridade deverão passar ainda pela etapa de Inspeção de Saúde.

Oferta de vagas

De acordo com o edital, ao todo, o ITA está ofertando 150 vagas, sendo 114 para Reserva e 36 para Ativa. O edital estabelece ainda que 20% das vagas estão reservadas para candidatos negros.

Acesse o edital na íntegra.

