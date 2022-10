Itaú concede maquinha de cartão de GRAÇA; veja como adquirir

O Itaú Unibanco disponibiliza aos seus clientes uma conta digital totalmente gratuita para pessoas físicas e jurídicas. Uma vantagem, é a possibilidade de empreendedores conseguirem o acesso sem precisar de um CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), por meio do serviço Iti Seu Negócio.

Além disso, a conta oferece uma maquininha de cartão totalmente de graça para os clientes que fizerem R$ 2 mil em vendas por mês. A saber, o Iti Seu Negócio é um serviço voltado para empreendedores, que não precisam de um CNPJ para realizar as operações.

Os clientes que já possuem a conta no Iti poderão utilizar o serviço que possui uma série de vantagens, como a maquininha de cartão (já mencionada acima), rendimento de 100% do CDI (Certificados de Depósito Interbancário) e isenção do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Como solicitar a maquininha de cartão Iti

Como mencionado, para conseguir a maquininha de graça, é necessário fazer R$ 2.000 em vendas ao mês. Veja como solicitar a seguir:

Informe os seus dados no site e inicie seu pedido; Instale o app Iti (disponível para Android e iOS) e abra sua conta; Para abrir a conta, preencha todos os campos solicitados com os seus dados; Confirme o seu pedido; Aguarde o envio da sua maquininha.

Benefícios da conta Iti Seu Negócio

Os empreendedores têm acesso a diversas vantagens com a conta Iti Seu Negócio. Confira algumas delas a seguir:

Vendas com a maquininha nas operações crédito e débito;

Vendas online com Link de Pagamento;

Cartão grátis e sem anuidade com limite de até R$ 20 mil;

Controle de vendas;

Saldo com rendimento a 100% do CDI e sem taxa de IOF;

Atendimento disponível 24h por dia.

Benefícios da maquininha Iti Seu Negócio

Veja a lista abaixo:

Wi-fi e plano de dados grátis;

Pagamento por aproximação;

Comprovantes enviados por SMS;

Bateria com mais de 10 horas de duração;

3 anos de garantia;

Envio em até 2 dias úteis.

Conta digital do Nubank para adolescentes

Volta e meia bancos e instituições financeiras buscam atender o público da menor idade a fim de promover uma educação financeira. Um deles é o Nubank, que liberou recentemente uma conta digital exclusiva para que têm entre 12 e 17 anos.

No entanto, a possibilidade ainda está em fase de testes, sendo assim, apenas um pequeno grupo de clientes podem acessá-la. Para saber se o serviço está à disposição para ser usada pelo seu filho, basta procurar a opção no app do Nubank.

Nubank para menores de idade

A empresa informa que “alguns pais e mães poderão pedir uma conta e cartão de débito Nubank para seus filhos e filhas”. Porém, os jovens “ não terão acesso a cartão de crédito, empréstimo, investimento ou qualquer outro produto além da conta ou cartão de débito”.

O banco digital também informou que estudará a necessidade de incluir mais serviços para adolescentes. Até o momento, “jovens de 12 a 17 anos terão acesso apenas à conta e cartão de débito do Nubank. Eles não poderão pedir a função crédito”, informa o banco.

A fintech ressaltou que o lançamento deve incentivar a educação da administração de finanças. Para se certificar do seu objetivo, durante os testes, o banco digital vai recolher feedbacks para melhorar o produto.