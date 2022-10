Ivete e marido brincam com gêmeas entre abelhas

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ivete Sangalo derreteu o coração da web nesta terça-feira (25), após publicar um vídeo com as gêmeas e o marido Daniel Cady. Nas imagens, a família aparece se divertindo com as abelhas de criação do nutricionista.

“Amamos as abelhas!🐝 @polendourado 💛🖤”, escreveu Veveta.

Nos comentários famosos e fãs comentaram o momento fofura da família.

“❤️❤️❤️”, comentou Larissa Luz.

“Que fofura (e que mini aflição rs)”, disse Dani Calabresa.

“Eu amo a minha família Ludica!!!”, escreveu Gominho nos comentários da cantora.

Alguns fãs também brincaram com o momento, por causa da quantidade de abelhas.

“Gente, se eu já tinha entrado no olho, boca, nariz, ouvido e até no rim kkkk”, disse um.

“Eu fico arrepiada só de assistir, q nervosoooooo 😫😂! corajosas demais”, falou outra.

No vídeo, Helena brinca com os insetos e fala:

“Eu amo abelhas!”, diz animada, enquanto os pais a observam.

As abelhas são dos pais da crianças, que tem desde o começo da pandemia, um meliponário para criação de abelhas sem ferrão na casa do casal em Praia do Forte. Ao todo são mais de 100 caixas dos insetos, que produzem o próprio própolis e o próprio mel.

Em entrevista ao iBahia, em outubro de 2021, Daniel Cady afirmou que a família está envolvida e também participa e apoia a atividade, incluindo os filhos, que costumam o acompanhar na colheita.

“Eu passo [o conhecimento] de forma prática. A gente colhe o mel na caixa da abelha e eu explico porquê é importante. Eu explico que a abelha não ataca, se defende. E a importância do trabalho das abelhas”, contou.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.