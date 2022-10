Ivete Sangalo abre nova temporada do evento

Foto: Divulgação

Ivete Sangalo é a atração de estreia da nova temporada do ‘Macaco Sessions’. O show intimista completo da artista vai ser lançado na noite desta sexta-feira (14) no canal oficial do Youtube da produtora Macaco Gordo.

O trabalho conta com a participação de Tierry no arrocha “O Que Será de Nós”, além das músicas recém-lançadas “Moral” e “Petit Gateau”. Todas as faixas contam com Ivete Sangalo, Samir Trindade, Radamés Venâncio e Gigi Cerqueira na composição. O projeto foi gravado no dia 11 de maio em Salvador.

A última temporada do projeto já conta mais de 31 milhões de visualizações, além de 23 milhões de execuções no Spotify. Jau, Saulo, Harmonia do Samba, Claudia Leitte, Tatau, Durval Lelys, Leo Santana, Psirico e Ilê Aiyê já fizeram parte do projeto.

Margareth Menezes e Parangolé são dois dos nomes confirmados para a nova edição do projeto comandado pelo diretor Chico Kertész. Veja as faixas em áudio da apresentação de Ivete abaixo:

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.