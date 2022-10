Ivete Sangalo é internada em Hospital de Salvador e assusta fãs; veja

A cantora Ivete Sangalo foi internada no Hospital Aliança, em Salvador, na Bahia, na tarde do último dia 29 de setembro, após ser diagnosticada com uma infecção intestinal. Em live no Instagram nesta sexta-feira (30), ela contou que passa bem e deve receber alta a qualquer momento.

“A minha preocupação maior foi: ‘Venha cá, eu vou ficar boa para domingo eu ir votar? Aí falaram ‘você domingo você vai votar’. Então eu aproveito esse vídeo para falar para vocês: domingo todo mundo vai sair de casa para votar. Além de um dever, acima de tudo é um direito de fazer do nosso país aquilo que a gente deseja. Nossas necessidades, as necessidades do outro também. Então todo mundo domingo vamos votar”, tranquilizou ela.

Ademais, a cantora também garantiu que está cada dia melhor: “Eu estou ótima, amanhã eu estou liberada, graças a Deus, e tudo ocorrendo maravilhosamente. Domingo é nós, viu galera. Não se preocupem, não acreditem em fofocas, mamãe não opera com fofocas. Beijos, tá?. Fiquem com Deus”.

Ivete passou por cirurgia

A saber, em agosto deste ano, Ivete Sangalo passou por uma cirurgia no braço em decorrência de uma lesão de esqui. A cantora de 50 anos postou uma foto no Instagram na cama do hospital, exibindo seu novo gesso.

“Sucesso total na cirurgia! Obrigada ao Dr. Paulo Fiuza e sua grande experiência, toda sua equipe, todos os enfermeiros e profissionais por todo cuidado e carinho! Mainha ta zero bala!”, celebrou a artista, mãe de Marcelo, Helena e Marina.

Em comunicado para o site Uol Splash, a assessoria de imprensa de Ivete explicou que ela “fez uma cirurgia no braço em decorrência de esqui. Ela está passando muito bem e a cirurgia foi um sucesso”. No ‘Encontro’, Michelle Loreto revelou que o acidente de Veveta ocorreu em julho durante uma viagem no Chile.

Alguns dias depois, ela inclusive começou um tratamento contra a queda capilar: “Bom dia, estou aqui com a doutora Mirella [Pelissari], que está cuidando do meu cabelo, porque eu quero ficar muito cabeludinha para vocês. Porque depois da Covid eu acho que o cabelo cai. Está todo mundo com o cabelo caindo depois da Covid?”.

“A mãe de Marcelo, Marina e Helena usou o bom humor de sempre ao falar sobre o caso: “Meu Deus, meus cabelos estão fazendo um rastro. É muita beleza, então eles disseram: ‘Eu acho que vou cair, para deixar ela mais bonita. E onde ela passar, o povo vai saber onde ela passou”.