Ivete Sangalo resgata registro da época em que era modelo

Foto: Filipe Costa

A cantora Ivete Sangalo antecipou o #TBT (throwback thursday, em tradução livre para o português quinta-feira do retorno), e resgatou em suas redes sociais um vídeo de quando ganhava as passarelas como modelo.

No vídeo, já compartilhado em outra ocasião, a cantora surge de biquini na passarela com o rosto fechado. A Ivete de 2022 não deixou de fazer piada com o momento. “Se acha desde sempre! Adoro”, escreveu a cantora na gravação em que colocou a música ‘Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha’ como trilha sonora.

A carreira de Ivete como modelo não é novidade para os “zamuris”, apelido dado a artista para seus fãs, mas costuma surpreender quem não acompanha a fundo a história da cantora.

Um dos trabalhos mais antigos de Ivete nas passarelas foi aos 14 anos, ao lado de André Curvelo. Durante a participação da cantora no ‘The Voice’, uma candidata chegou a citar a carreira da artista como modelo e lembrou ter sido revelada pela mesma agência da baiana. Entre os trabalhos realizados por Ivete nas passarelas está um para o estilista Robério Sampaio.

o corpinho de ‘Mainha’ já esteve nas passarelas como modelo. A artista já chegou a compartilhar registros em desfiles, como uma foto tirada aos 14 anos de um trabalho ao lado de André Curvelo.

