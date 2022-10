Iza abre o jogo após fim do casamento com Sérgio Santos

Foto: Reprodução/ Globo

Para um amor que teve ‘Talismã’ como hino, o fim do casamento de Iza e Sérgio Santos pegou os fãs de surpresa. A cantora anunciou o término no início da semana e deixou o público com uma pulga atrás da orelha sobre o que teria motivado a separação.

Em entrevista ao colunista Léo Dias, do Metrópoles, a cantora falou pela primeira vez sobre o término, quatro anos após oficializar a união, e confessou estar passando um momento delicado na vida pessoal.

“Bem eu não estou. É a primeira vez que eu vivo um casamento e, terminar esse na frente de todo mundo realmente é uma coisa que eu nunca experienciei. Somos muito discretos em relação a nossa vida, então, só anunciamos [a separação] justamente porque é uma história muito importante pra gente”, disse.

Para a cantora, o interesse do público na relação torna ainda mais difícil passar por esse momento. Porém, Iza afirma que a decisão de fazer um anúncio foi a melhor forma de lidar com a situação para dar fim nas especulações.

“E também para definir a narrativa disso pra que as pessoas não saíssem por aí falando de uma coisa que foi tão sagrada e importante pra gente. Mas fácil, não está sendo”.

