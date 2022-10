Iza posta foto inspirada em ‘Pantanal’ e enlouquece internautas

Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Iza deu o que falar nas redes sociais na tarde deste sábado (22) depois postar uma série de fotos sensuais em um local de mata e areia no Instagram. Em pouco mais de 2h, as imagens tiveram centenas de comentários. Entre os motivos do sucesso, é claro, a beleza da musa e a legenda de uma das fotos, comparando ela a Juma Marruá, da novela “Pantanal”.

Entre os internautas que foram à loucura com o ensaio, estão a ex-BBB Maria, que escreveu “Eita como é gostosa”. A atriz Bruna Linzmeyer também não resistiu às fotos: “Credo Iza”, comentou. A apresentadora Sabrina Sato enfatizou: “Você não existe”. A fashion stylists Bianca Jahara, que trabalha com Iza e outros artistas famosos, brincou: “Juma só no cenoura e bronze”.

Iza ainda recebeu elogios de Ana Caetano, da dupla Anavitória, da cantora Preta Gil, das apresentadoras e atrizes Maisa e Giovanna Ewbank e do humorista Whindersson Nunes, entre outros famosos. A fotos também fizeram sucesso no Twitter, onde fãs seguiram os elogios à beleza da cantora.

A mulher mais linda desse país e digo mais… — ✨🦋 Jana ):) 🐧 (@JSuibian) October 22, 2022

não existe elogio pra vc, qualquer um é pouco — mari•TRÊS | 🇯🇲 (@Ioveiza) October 22, 2022

Li outro dia que a senhorita é demissexual. Demi uma chance? <3 — Evaldo Magalhaes (@evaldonline) October 22, 2022

