Iza revela trauma de perda da virgindade e afirma ser demissexual

A primeira vez é um momento marcante para muitas pessoas, mas não necessariamente é uma boa marca. A cantora Iza que o diga. Em entrevista ao podcast ‘Quem Pode, Pod’, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, a cantora confessou ter trauma da perda de sua virgindade.

Segundo a artista, o parceiro escolhido para o momento também era inexperiente e não conseguiu conduzir bem o sexo. “Não foi bom. Sabe quando você não sabe onde está doendo? Eu não sabia nem o que tinha acontecido, a pessoa que estava comigo era meio inexperiente”.

Iza fala que só foi entender como funcionava o sexo e se gostava mesmo daquilo muito tempo depois e por essa insegurança, transou com poucas pessoas antes de oficializar a união com Sergio Santos.

“Eu comecei entendendo o que eu gostava de fazer. A gente ainda é sexista e machista demais. É tudo uma grande descoberta. Começando com 21 anos foi uma longa caminhada. Transei com pouquíssimas pessoas.”

A artista ainda disse ter se identificado com a demissexualidade, abordada por Giovanna Ewbank em um outro episódio do podcast. Segundo Iza, é exatamente da forma descrita pela esposa de Bruno Gagliasso que ela se sente.

“Demora muito para eu querer transar com alguém, acho que só se eu tiver muita conexão com a pessoa. Eu achei que era só um negócio de esponja, de: ‘Eu absorvo a energia das pessoas’. Eu transei uma vez, foi tranquilo, mas eu fiquei: ‘Meu Deus, eu fui violada, invadida’. Eu demorei para entender que não tinha nada a ver com o boy.”

O que é a demissexualidade?

A demissexualidade é uma orientação sexual na qual para o indivíduo se envolver fisicamente com uma outra pessoa é necessária uma conexão emocional além apenas da atração sexual.

De acordo com o site “Demisexuality”, a orientação sexual se assemelha mais à experiência de ser assexual (pessoas que sentem pouco ou nenhum interesse sexual), a diferença é que o desejo carnal pode surgir a partir de uma conexão prévia.

Desta forma, a demissexualidade tem relação com o desejo sexual manifestado quando se tem o vínculo afetivo.

