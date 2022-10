Jackson Antunes finaliza regravações de cenas de José Dumont

Foto: Camilla Maia/Rede Globo/Divulgação

O ator Jackson Antunes finalizou as regravações das cenas de José Dumont em ‘Todas as Flores’. A trama, que tinha o paraibano como um dos protagonistas, precisou ser regravada após a prisão do ator, acusado de armazenar imagens de sexo envolvendo crianças.

De acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, o personagem aparecerá no sexto capítulo. Na trama, Galo, que originalmente seria vivido por Dumont, é um homem envolvido com tráfico humano e apaixonado por Zoé (Regina Casé).

Dumont foi a segunda opção de João Emanuel Carneiro e Carlos Araújo. O primeiro nome a ser especulado para o papel foi o de Tonico Pereira.

As gravações do folhetim, uma novidade no catálogo da Globo, tem previsão de serem finalizadas no dia 16 de dezembro. A trama terá cinco episódios lançados semanalmente e estreia na quarta-feira (19). A “primeira temporada” contará com 45 capítulos, e a segunda com 40.

No elenco, além de Jackson Antunes e Regina Casé, a novela será estrelada por Sophie Charlotte, Leticia Colin, Humberto Carrão, Fabio Assunção, Mariana Nunes, Caio Castro e Nicolas Prattes.

Os atores Cassio Gabus Mendes, Angelo Antônio, Bárbara Rei, Douglas Silva, Ana Beatriz Nogueira, Suzy Rêgo, Chico Diaz, Yara Charry, entre outros, também estarão na história.

