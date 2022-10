Jacqueline Brazil, do JH, vive romance com jornalista da Globo

Foto: Reprodução/Instagram

Jornalista da TV Globo e atual responsável pela previsão do tempo do Jornal Hoje, Jacqueline Brazil faz sucesso nas redes sociais ao mostrar os bastidores do trabalho.

Apesar de mais reservada, a apresentadora também compartilha momentos da vida pessoal com os mais de 500 mil seguidores no perfil do Instagram.

Jacqueline Brazil atualmente vive um relacionamento com o também jornalista e contratado do Grupo Globo, Luiz Carlos Júnior.

Foto: Reprodução/Instagram

Os dois fizeram uma rara aparição pública no Rock in Rio e foram flagrados por fotógrafos que estavam no evento. Nas redes sociais, os dois possuem apenas alguns cliques juntos.

O relacionamento começou no final de 2020 e, no início de 2022, eles curtiram férias juntos na Disney. O narrador publicou cliques com Jacqueline e a filha dele, Maria Eduarda.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.