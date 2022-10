Jade Picon chora ao assistir primeiro capítulo de ‘Travessia’

Foto: Reprodução/Redes Sociais/Globo

Jade Picon protagonizou um momento emocionante nas redes sociais na noite da segunda-feira (10). A influenciadora chorou ao ver os momentos marcantes da personagem Chiara no primeiro capítulo de “Travessia”.

A reação ao ver a estreia nas tramas foi compartilhada nos stories do Instagram, onde possui 21 milhões de seguidores. Na trama ela é filha de Débora (Grazi Massafera) e Moretti (Rodrigo Lombardi), mas caba adotada por Guerra (Humberto Martins).

“Ai, que fofinho, gente. Chiara nasceu”, disse ao ver o momento emocionante na trama. Em outro momento, ela apareceu com as mãos no rosto e mostrou mais emoção. “Essa vai ser eu todos os dias pelos próximos meses. Que emoção! Feliz demais”, escreveu.

Veja o vídeo:

Show de atuação

A atriz Grazi Massafera, que interpretou a mãe da personagem de Jade no primeiro capítulo, foi a mais elogiada nas redes sociais. No Twitter, ela chegou a estar entre os assuntos mais comentados na rede.

“Grazi Massafera deu uma aula de atuação”, escreveu um internauta. “Cara, que atuação de milhões da Grazi Massafera nessa novela nova”, comentou outra conta.

A personagem da atriz, porém, morreu logo no início da história e protagonizou momentos de tensão após um acidente de carro, onde Chiara conseguiu ser salva pelos médicos e foi adotada pelo personagem de Humberto Martins.

