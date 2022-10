Jair Bolsonaro, do PL, não é reeleito presidente do Brasil

Foto: Divulgação

O atual presidente Jair Bolsonaro, do PL, não foi reeleito no segundo turno das eleições 2022, realizada neste domingo (30). Na prática, ele é o primeiro presidente a não ser reeleito desde que passou a valer, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 1998, a regra de segundo mandado no país.

O candidato teve 58.053.463 votos válidos, o que corresponde a 49,12%. Em contrapartida, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito com 50,88%, ou seja 60.162.430 dos votos válidos, e será o novo presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023.

Analisando ambos turnos, Bolsonaro não conseguiu tirar a diferença de mais de 6 milhões de votos. Isso porque, no primeiro turno, Lula liderou a disputa, quando teve 55.166.851 (47,91%), contra 50.261.216 (43,65%) alcançado por ele.

Em 2018, Bolsonaro quebrou uma sequência de quatro vitórias consecutivas do PT em eleições presidenciais (2002, 2006, 2010 e 2014). Entretanto, foi um dos poucos presidentes que assumiu o Planalto em apenas 1 mandato.

1º turno na Bahia

A Bahia foi o segundo estado com maior proporção de votos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. No estado, 69,73% dos eleitores votou no petista, um total de 5.873.081 votos, contra 2047.599 de Jair Bolsonaro (24,31%).

No segundo turno, Lula seguiu vencendo na Bahia. Ele foi eleito com 72,11% (6.093.432) contra 27,89% (2.356.179).

Apuração na Bahia

O bairro da Barra foi escolhido, durante toda a campanha, pelos apoiadores de Jair Bolsonaro como ponto de concentração e comícios. Entretanto, neste domingo (30), poucos eleitores que votaram no 22 estiveram no local. Só foi possível visualizar vendedores de bandeiras e camisas.

Diferente do que se esperava, a região do Farol da Barra acolheu famílias e comerciantes que aproveitaram o dia de sol forte na capital baiana.

Foto: iBahia

Histórico

Aos 67 anos, capitão reformado do Exército, deputado federal desde 1991 e dono de uma extensa lista de declarações polêmicas, Jair Bolsonaro foi eleito o presidente do Brasil em 2018, quando derrotou Fernando Haddad (PT) no segundo turno. Antes de ser presidente, foi sete vezes deputado federal pelo Rio de Janeiro e vereador da capital fluminense. Capitão reformado do Exército, entrou na política após tornar-se conhecido por atos de insubordinação no final dos anos 1980.

Saiu candidato pelo PDC (Partido Democrata Cristão) e foi eleito vereador no Rio de Janeiro com 11.062 votos. Os acontecimentos finais de sua careira militar lhe deram projeção e uma base eleitoral entre os militares. Ele não permaneceu muito tempo na Câmara Municipal, pois em 1990 foi eleito deputado federal pela primeira vez com 17.674 votos. Segundo informações do CPDOC da Fundação Getulio Vargas (FGV), ele obteve votos de suas bases na Vila Militar e em algumas zonas de Resende.

Reelegeu-se deputado em 1994 com 135 mil votos. Agora por um novo partido, o PPR, resultado da fusão do PDS e do PDC. Na ocasião, o principal cacique da legenda era o então prefeito de São Paulo, Paulo Maluf.

Ainda em 1998, Bolsonaro foi reeleito deputado com 102.893 votos. Assumiu o terceiro mandato em 1999. Em 2002, foi eleito mais uma vez, com 88.945 votos. Em 2003, votou contra a proposta de Reforma da Previdência do governo do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em 2010, ele se reelegeu deputado com 120.646 votos

Leia mais sobre Eleições 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.