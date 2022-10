Jair Bolsonaro e Michelle deixam de se seguir em rede social

Foto: Reprodução/Instagram

Após perder o segundo turno das eleições para Luís Inácio Lula da Silva no domingo (30), o presidente Jair Bolsonaro segue sem fazer um pronunciamento oficial e enfrenta mais uma crise.

Internautas notaram que o presidente e a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, trocaram unfollows nos perfis do Instagram, ambos não se seguem mais na rede social.

Michelle também deixou de seguir Carlos Bolsonaro, segundo filho do presidente e atual vereador do Rio de Janeiro, na mesma rede social. Confira:

Após a constatação, o nome da primeira-dama se tornou o mais comentado no Twitter do Brasil com mais de 60 mil menções na rede social.

Vale lembrar que Michelle Bolsonaro teve um trabalho de movimentação política por todo o Brasil durante o segundo turno das eleições em prol da reeleição de Bolsonaro.

