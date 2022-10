Jamef Transportes abre vagas de emprego pelo Brasil

A Jamef Transportes é uma empresa especializada no segmento de transporte de cargas. Há mais de 60 anos no mercado, essa rede está divulgando novas oportunidades de empregos ao redor do Brasil. Confira, a seguir.

Jamef Transportes abre cargos pelo Brasil

A Jamef Transportes está há mais de 60 anos atuando no mercado de transporte de cargas fracionadas. Atualmente, a rede está presente em todo o território nacional, e fornece soluções responsáveis para os consumidores.

Essa companhia acredita que o seu maior patrimônio são as pessoas que atuam diariamente em diferentes áreas industriais. Novas oportunidades de empregos foram divulgadas por todo o país. Confira, a seguir:

Programa Jovem Aprendiz – Jaboatão dos Guararapes;

Assist. de Cotação – Salvador;

Assist. de Coleta – Campinas;

Atendimento de SAC – Salvador;

Atendimento de SAC – Curitiba;

Aux. de Pendência – Maringá;

Motorista – São João de Meriti;

Motorista de Apoio – São Paulo;

Suporte de Vendas – Campinas.

Veja também: Assaí Atacadista abre vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

A Jamef Transportes é uma companhia especializada no segmento de transporte de cargas fracionadas. Com mais de 60 anos de tradição, essa rede marca presença em todo o território nacional, graças as ótimas soluções entregues aos clientes.

A companhia acredita que o seu maior patrimônio são as pessoas. Nesse sentido, o ambiente de trabalho é respeitoso, harmonioso, inclusivo, responsável e ético.

Novos cargos foram divulgados ao redor do Brasil, ou seja, a companhia segue recrutando novos profissionais para atuar em diferentes áreas. Acesse o site 123empregos e envie seu currículo para a vaga desejada.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.