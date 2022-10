JBS abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A JBS soma mais de 250 mil colaboradores atuando arduamente no desenvolvimento de produtos e serviços de qualidade. Com um ambiente de trabalho responsável e inclusivo, a equipe faz a diferença no ramo de alimentação.

JBS abre vagas de empregos pelo país

A JBS é uma companhia movida pelo propósito de melhorar o ramo de alimentação. Através da inovação e excelência no ambiente de trabalho, ótimos serviços e produtos são criados para o mercado.

Atualmente, com mais de 250 mil colaboradores atuando em suas unidades, a companhia segue colaborando com qualidade. Recentemente novos processos seletivos foram anunciados pela marca. Confira, a seguir:

Ana. de RH – Carambeí, Paraná;

Téc. de Segurança do Trabalho – Porto Velho, Rondônia;

Coordenador de Recursos Humanos – Criciúma, Santa Catarina;

Gerência de Projetos – Florianópolis, Santa Catarina;

Ana. de Treinamentos e Desenvolvimentos – São Paulo, São Paulo;

Sup. de Restaurante – Itajaí, Santa Catarina;

Atendimentos de Loja – Brasília, Distrito Federal;

Ana. de Planejamentos – Itajaí, Santa Catarina;

Gerente de Trade Marketing – São Paulo, São Paulo;

Coordenador de Recursos Humanos – Lins, São Paulo.

Veja também: CMOC abre vagas de emprego em Goiás; veja os cargos

Como se candidatar

A JBS trabalha do início ao fim para levar os melhores serviços e produtos para a mesa dos consumidores. O cuidado da companhia vai além do processo de produção, já que os funcionários trabalham pensando na saúde e bem-estar das pessoas.

O ambiente de trabalho funciona com disciplina, ética e responsabilidade. Se estiver interessado em um dos cargos citados, acesse o site 123empregos e encontre todas as informações necessárias do processo seletivo.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.